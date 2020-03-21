شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بمصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد، الأحد، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة.





وعلى السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى جنوب الصعيد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



