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أخبار البلد

شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بمصر

السبت 21/مارس/2020 - 12:50 م
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد، الأحد، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى جنوب الصعيد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى
القاهرة 10 21
شبين الكوم 10 20
طنطا 09 20
دمنهور 09 21
الإسكندرية 10 21
بلطيم 11 20
مطروح 11 23
السلوم 10 24
سيوة 08 24
بورسعيد 11 20
دمياط 11 21
الزقازيق 09 20
الإسماعيلية 08 21
السويس 09 20
العريش 09 20
رفح 09 20
رأس سدر 10 19
نخل 05 19
نويبع 10 21
طابا 09 20
كاترين 02 18
الطور 12 22
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 21
مرسى علم 13 20
الفيوم 08 22
بنى سويف 07 22
المنيا 06 23
أسيوط 09 23
سوهاج 09 24
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 13 25
أبو سمبل 15 23
الوادي الجديد 07 25
شلاتين 16 23
أبو رماد 17 22
حلايب 19 21
رأس حدربة 18 20
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