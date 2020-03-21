بسبب كورونا.. إلغاء خدمة أوبر لـ سيارات الأجرة بالسعودية

أعلنت شركة أوبر أنها قررت تعليق عملياتها لسيارات الأجرة في السعودية حتى إشعار آخر بسبب إجراءات أعلنتها وزارة الداخلية، وعلقت السعودية خدمات سيارات الأجرة العادية وكذلك المعتمدة كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت السعودية تسجيل 344 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وقال متحدث باسم أوبر لأحد وكالات الأنباء ”في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر“.



