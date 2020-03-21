كيف احتفلت ماريهان حسين بعيد الأم؟.. شاهد

نشرت الفنانة مريهان حسين، صورا لها مع والدتها عبر حسابها على "إنستجرام" بمناسبة عيد الأم.





وكتبت ماريهان: أمي الحبيبة كل سنة وانتي طيبة يا أطيب قلب في العالم، كل سنة وانتي معانا ومطمنانا إن الدنيا بخير، ربنا يخليكي ليا ياحبيبتي طول عمري.





وكانت احتفلت الفنانة مريهان حسين باليوم العالمي للمرأة ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام".





كتبت مريهان حسين: "كفاية إن في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء، كل سنة وكل النساء بألف خير".





وتفاجأت مريهان بقيام أحد متابعيها من الجمهور بانتقادها ووجه لها سؤالا: "أنتي عمرك مسكتي مصحف يا حب؟"؛ لترد قائلة: "وأنت مالك؟".‏





وكتبت أخرى: "والنبي متخليش الناس تكرهك ومتخبطيش في أي حاجه خليكي في تمثيلك"، لترد ميرهان قائلة: "أنا أقول اللي أنا عايزاه وأنت هنا في صفحتي عاجبك أهلا وسهلا مش عاجبك اعمل انفولو".



