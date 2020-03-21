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محافظات

مستقبل وطن بالسويس يعقم ويطهر ماكينات الصرافة بالبنوك

السبت 21/مارس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس برئاسة المحاسب أحمد خشانة ، أمين الحزب ، في حملة تطهير وتعقيم ماكينات الصرافة بجميع البنوك الموجودة داخل المحافظة  لمكافحة فيروس كورونا بناء على توجيهات المهندس أشرف رشاد ، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب .

وقام شباب الحزب بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات وحرصوا على المشاركة المجتمعية تجاه محافظته لمواجهة هذا الفيروس من خلال تعقيم ماكينات الصرافة ونشر الوعى لدى المواطنين بخطورة الوباء المنتشر فى العالم كله .

وقال المحاسب أحمد خشانة ، أمين الحزب، إن امانة السويس كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد على ماكينات الصرافة وخصوصا أنه عقب أيام يتردد عدد كبير من المواطنين عليها من أجل صرف رواتبهم .

وأضاف "خشانة"، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الحزب سيواصل بشكل يومى اعمال التطهير والتعقيم فى كافة المراكز والمنشآت التى يتردد عليها المواطنون من أجل محاربة هذا الفيروس فى إطار الدور المجتمعى للحزب، والتلاحم الدائم مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

مستقبل وطن بالسويس يعقم ويطهر ماكينات الصرافة بالبنوك
مستقبل وطن بالسويس يعقم ويطهر ماكينات الصرافة بالبنوك
مستقبل وطن بالسويس يعقم ويطهر ماكينات الصرافة بالبنوك
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