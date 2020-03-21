القومي للإعاقة يطبق خطة احترازية داخل مقره الرئيسي للوقاية من كورونا

قال اللواء هاني أحمد نبيه ، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ؛ إنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " ؛ وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ؛ تم تشكيل لجنة الأزمة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتضم أعضاء من كافة الإدارات بالمجلس ؛ للتعامل مع الحالة الراهنة.

وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ؛ أن المجلس قام بشراء كافة المستلزمات والمطهرات اللازمة ؛ وقام بتوزيعها في كافة الأماكن داخل المجلس والطرقات وأمام دورات المياه ؛ وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل مقره الرئيسي ، وفي مكتب خدمة المواطنين؛ و قدم المجلس التوعية اللازمة للعاملين داخله بشأن فيروس كورونا وآليات الوقاية والحماية ، والتنبيه على جميع العاملين بغسل الأيدي باستمرار ووضع المسكات وعدم التجمعات.

وأكد أنه تم تقسيم قوة العمل داخل المجلس إلى قسمين للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين ؛ لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.