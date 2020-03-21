AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للإعاقة يطبق خطة احترازية داخل مقره الرئيسي للوقاية من كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

قال اللواء  هاني أحمد نبيه ، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ؛ إنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " ؛ وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ؛ تم تشكيل لجنة الأزمة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتضم أعضاء من كافة الإدارات بالمجلس ؛  للتعامل مع الحالة الراهنة.

وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ؛ أن المجلس قام بشراء كافة المستلزمات والمطهرات اللازمة ؛  وقام بتوزيعها في كافة الأماكن داخل المجلس والطرقات وأمام دورات المياه ؛ وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل مقره الرئيسي ، وفي مكتب خدمة المواطنين؛ و قدم المجلس التوعية اللازمة للعاملين داخله بشأن فيروس كورونا وآليات الوقاية والحماية ، والتنبيه على جميع العاملين بغسل الأيدي باستمرار ووضع المسكات وعدم التجمعات.

وأكد  أنه تم تقسيم قوة  العمل داخل المجلس إلى قسمين للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين ؛ لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة أزمات المصرية للاتصالات تعلن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.. برلمانيون: لا مانع من إلغاء البصمة الإلكترونية للوقاية.. مطالب بتعقيم وتطهير جميع الاتوبيسات العامة ومترو الأنفاق

القومي للإعاقة: تعليق احتفالية إعلان الفائزين بمسابقة الأسرة المصرية

مجلس النواب يقرر تعليق الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية مؤقتا

قومي أسر الشهداء يخفض الحضور 50% بالتناوب وتعقيم المقر الخدمي

الجامعة العربية تعلق أعمالها حتى نهاية أبريل بسبب فيروس كورونا

نموذج للقيادة الناجحة فى الأزمات.. 9 خطوات حصنت البرلمان من تداعيات كورونا عبر جهود الأمانة العامة بشعار النظافة أولا وتخفيف عدد العمالة وإلغاء البصمة وتعليق زيارات الثقافة النيابية

ترشيحاتنا

«المالية»: أصحاب الدخل السنوي حتى ٢٢ ألف جنيه لن يدفعون أى ضرائب

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

صحة أسيوط تبحث عن 60 مواطنا قادمين من الخارج لتطبيق حجر منزلي عليهم

بإطلالة منزلية.. دلال عبد العزيز مع بناتها تحتفل بعيد الأم

صدمة.. فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للرجال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 هدية تنال إعجابها.. كيف تختارين الهدية المناسبة لحماتك؟

بنفس الجاكيت.. إنجي وجدان تحتضن ابنها في عيد الأم

بإطلالة منزلية.. دلال عبد العزيز مع بناتها تحتفل بعيد الأم