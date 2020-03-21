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محافظات

محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ

السبت 21/مارس/2020 - 07:54 م
تدشين مبادرة لتوفير
تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
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محمود زيدان
دشن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، المبادرة المجتمعية "محافظة آمنة"، التي تهدف إلى توفير المستلزمات الطبية من "كمامات، قفازات ومطهرات"، لعمال النظافة وسائقي المركبات والعاملين بوحدة التدخل السريع ، فضلًا عن تزويد المستشفيات بنواقص المستلزمات.
 
وثمن محافظ كفر الشيخ، دور المشاركة المجتمعية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة لمواجهة الوباء العالمي فيروس "كورونا المستجد"، مشيرًا الى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهته، وأن المشاركات المجتمعية لها دور كبير في الدعم ولن تتحقق التنمية إلا في إطار التعاون بين المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة.
  
وأكد أعضاء المبادرة، أنها نابعة من نبض أبناء المحافظة من منطلق مسئوليتهم المجتمعية واتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء، مشيرين إلى أنه جرى توريد قرابة الـ50 الف كمامة، لمخازن المحافظة، لتوزيعهم على عمال النظافة بكافة الوحدات المحلية.

وأشاروا إلى أنه جارٍ توريد نحو 50 الف "قفاز لاتكس"، إضافة الى كميات كبيرة من المطهرات "الكحول المنزلي والكلور"، فضلًا عن أنه جار رصد احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية بالتنسيق محافظ كفر الشيخ ونقابة الأطباء، وتوريد النواقص للمستشفيات.
 
أوضح أعضاء المبادرة، أنه جرى رصد احتياجات مرفق الإسعاف بالمحافظة، وسيجرى تزويده بعدد من "البدل الواقية"، والـ"كمامات والقفازات والمطهرات"، وأنه سيجرى دعم المحافظة بعدد من الكواشف الطبية لقياس درجة حرارة المواطنين والوافدين للمحافظة إلكترونيًا، للكشف المبكر ومواجهة الفيروس.

وقالوا إنه سيجرى توزيع هذه الأجهزة على الأكمنة الحدودية والنقاط الثابتة فضلًا عن أماكن تردد المواطنين بالمنشآت الحكومية والمستشفيات العامة والمركزية، مؤكدين دعم الفئات التي تقف في الصفوف الأولى لمواجهة "كورونا"، وتوفير مخزون من المستلزمات للمستشفيات.
 
وناشد أعضاء المبادرة رجال الأعمال والنقابات المهنية والغرفة التجارية، وكافة أبناء المحافظة، لتقديم الدعم لضمان استمرارية المبادرة وتوفير مخزون من المستلزمات، موضحين قبول التبرعات العينية بمخزن ديوان عام محافظة كفر الشيخ وبالتنسيق مع أعضاء المبادرة.
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ
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