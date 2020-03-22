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اقتصاد

الدولار مستقر بالبنوك في مستهل التعاملات

الأحد 22/مارس/2020 - 05:03 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


ووصل أدني سعر صرف للدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري ليسجل 15.53 جنيه للشراء و 15.63 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


أما في بنوك " العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، ساييب، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد" فوصل سعر الدولار مقابل الجنيه  لنحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، و مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي وصل لـ15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.

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