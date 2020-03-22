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حوادث

مصادرة 13 طن سلع غذائية مخزنة فى المنوفية

الأحد 22/مارس/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - أحمد مهدى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وقد أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (952) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-

تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لقيامه بحجب (28,125) طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا (697944) عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لقيامه بحجب (13,600) طن سلع غذائية " أرز أبيض، ملح طعام، مكرونة " واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

فيما تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (7912) عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

وفى سياق متصل تم ضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية" بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (بمحافظة البحيرة) لقيامه بحجب (4,250) طن "كلور، صودا كاوية، فنيك" واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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