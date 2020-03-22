6 أدوية غير متوقعة لعلاج السعال

ليست نزلات البرد والانفلونزا السبب الوحيد للإصابة بالسعال فتوجد أسباب متعددة، وبالتالي فعندما لا تجد أن علاج البرد لا يجدي معك، عليك أن تبحث عن السبب الحقيقي للسعال، ومن بين أغرب الأسباب التي لا يتوقعها البعض هي ارتجاع المرئ.



















فاموتيدين ( بيبسيد ) سيميتيدين ( تاجمت ) رانيتيدين ( زانتاك ) أوميبرازول ( Prilosec OTC) ، لانسوبرازول ( Prevacid ، Prevacid 24 ساعة) إيسوميبرازول ( نيكسيوم ) قدم موقع " medicinenet" أهم أسماء الأدوية التى تساعد في علاج السعال الناتج عن ارتجاع المرئ سواء بالاسم العلمي أو التجاري.

يعد ارتجاع المرئ من أكثر المشكلات الصحية التي تؤرق صاحبها وتسبب له الكثير من المتاعب والمشكلات الجانبية، ومن بين هذه المضاعفات الإصابة بالسعال.