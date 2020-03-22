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مرأة

6 أدوية غير متوقعة لعلاج السعال

الأحد 22/مارس/2020 - 01:00 ص
مش بس البرد .. 6
مش بس البرد .. 6 ادوية غير متوقعة لعلاج السعال
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اسماء محمد
ليست نزلات البرد والانفلونزا السبب الوحيد للإصابة بالسعال فتوجد أسباب متعددة، وبالتالي فعندما لا تجد أن علاج البرد لا يجدي معك، عليك أن تبحث عن السبب الحقيقي للسعال، ومن بين أغرب الأسباب التي لا يتوقعها البعض هي ارتجاع المرئ.


يعد ارتجاع المرئ من أكثر المشكلات الصحية التي تؤرق صاحبها وتسبب له الكثير من المتاعب والمشكلات الجانبية، ومن بين هذه المضاعفات الإصابة بالسعال.


قدم موقع " medicinenet" أهم أسماء الأدوية التى تساعد في علاج السعال الناتج عن ارتجاع المرئ سواء بالاسم العلمي أو التجاري.


فاموتيدين ( بيبسيد ) 
سيميتيدين ( تاجمت ) 
رانيتيدين ( زانتاك )
أوميبرازول ( Prilosec OTC) ،
لانسوبرازول ( Prevacid ، Prevacid 24 ساعة) 
إيسوميبرازول ( نيكسيوم )
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