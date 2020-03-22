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فن

نيللى مقدسي تهنئ والدتها بعيد الأم

الأحد 22/مارس/2020 - 04:39 ص
نيللي مقدسي ووالدتها
نيللي مقدسي ووالدتها
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محمد بدران
هنأت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام". 

ونشرت نيللى صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة " كل سنة بكعى كيف بدّي فسّر حبّي اللي ما بيتلخّص بكلمات الك يا احلى إمّ بالدني، انت اختي مش بس إمي ورفيقتي، انت وباختصار كل دنيتي. الله يحميلي ياكي وتضلّك ملاك عيلتنا ❤️كل سنة وانت و كل الأمهات بخير وصحّة وجمال".


يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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