AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا على الحدود السورية التركية

الأحد 22/مارس/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
سجلت 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلدة تخضع لسيطرة ما يعرف بت"جبهة النصر" على الحدود السورية التركية. بحسب ما أوردته "سبوتنيك".

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السورية إغلاق الأسواق والمراكز التجارية والخدمية ابتداء من الأحد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واستثنت مراكز بيع السلع الغذائية والطبية والصيدليات والمراكز الصحية.

كما قررت الحكومة تقليص أعداد العاملين في الجهات العامة التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في تركيا إلى 21 حالة وفاة، وسجلت تركيا  227 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا، وبذلك ترتفع حصيلة اصابات كورونا في تركيا إلى 947 حالة إصابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تغلق الحدود مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

3 إصابات.. إيران تنقل عدوى فيروس كورونا إلى أفغانستان

تركيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تمنع الصلاة في المساجد

غلق المطاعم والمقاهي والسينما ومنع الصلاة في المساجد في تركيا

باكستان تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

ترشيحاتنا

نجا من هتلر وقتله كورونا.. إسرائيل تعلن أول وفاة بـ كوفيد 19

إعلان نتائج تحليل كورونا لـ نائب ترامب وزوجته

سبب تسمية المسجد الأقصى بهذا الاسم.. البحوث الإسلامية يوضح أمرين

بعد نجاحه في نيجيريا.. ترامب يزف بشرى للعالم: اكتشاف علاج جديد لـ كورونا

رسالة مؤثرة من شريهان بسبب فيروس كورونا

أخبار الفن.. مايا دياب تتعرض لموقف غريب على الهواء.. وريهام حجاج تفتح النار على متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

مذهلة.. صيني يصنع كبسولة لحماية طفله من كورونا.. فيديو

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد