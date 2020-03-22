تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا على الحدود السورية التركية

سجلت 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلدة تخضع لسيطرة ما يعرف بت"جبهة النصر" على الحدود السورية التركية. بحسب ما أوردته "سبوتنيك".





إلى ذلك، أعلنت الحكومة السورية إغلاق الأسواق والمراكز التجارية والخدمية ابتداء من الأحد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واستثنت مراكز بيع السلع الغذائية والطبية والصيدليات والمراكز الصحية.





كما قررت الحكومة تقليص أعداد العاملين في الجهات العامة التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن.





وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في تركيا إلى 21 حالة وفاة، وسجلت تركيا 227 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا، وبذلك ترتفع حصيلة اصابات كورونا في تركيا إلى 947 حالة إصابة.



