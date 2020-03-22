AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطماطم تسجل 7 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 09:04 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
Advertisements
شيرين عادل
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 22-3-2020 

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 22 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 6 جنيهات
الطماطم 7 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 8 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيهًا
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيهًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2 -2- 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 5 -3-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 6 -3-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 7-3-2020.. فيديو

اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 9-3-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 10 -3-2020 .. فيديو

ترشيحاتنا

عقيلة راتب.. فنانة تسببت في معركة بين المصريين والإنجليز وعمرها 5 سنوات

تبدأ بـ 120 ألف جنيه .. تعرف على أرخص 5 سيارات جديدة في مصر 2020

موقف استثنائي .. زوجة الزعيم توجه رسالة لـ جمهور ابنها رامي إمام.. فيديو

فى ظل انتشار كورونا.. احرصي على وضع هذا الزيت بـ مائدتك

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خارج المدارس..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

قصر تاريخي بفرنسا يجمع أندر مجموعة سيارات بوجاتي في العالم ..صور