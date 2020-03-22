الطماطم تسجل 7 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد.. فيديو





وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الأح د 22 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





البطاطس 6 جنيهات

الطماطم 7 جنيهات

الخيار 5 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

البصل 8 جنيهات

الفاصوليا 12 جنيهًا

الكوسة 7 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر





البرتقال 6 جنيهات

جوافة 10 جنيهات

الموز 12 جنيهًا

الفراولة 10 جنيهات

اليوسفى 5 جنيهات

تفاح بلدى 18 جنيهًا