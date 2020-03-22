لمخالفة قرارات «كورونا».. إغلاق وتشميع 11 محلاً وتحرير 68 محضرًا بسوهاج

شنّت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال العامة والمقاهي والكافيهات بنطاق دائرة الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 محلا عاما لمخالفة قرار الغلق.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته حملة لمنع احتكار السلع وأسفرت الحملة عن تحرير ٦٨ محضرًا متنوع وجار عرض المخالفين للنيابة العامة.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي شرق، إنه تم المرور على جميع المحال والمقاهي العامة والكافيهات وتم غلقها جميعًا وتم التنبيه على المسئولين عنها بالالتزام بالمواعيد المحددة حرصًا على سلامتهم؛ لافتة إلى الحملات مستمرة وتأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال عبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة إن الوحدة المحلية نفذت حمله مكبرة لضبط الأسواق بشارع عبد السلام عارف والتحرير والمطافى وشارع المستشفى اشترك فيها مدير التفتيش المالى والإداري بالوحدة ورئيس قسم البيئة ورئيس قسم المتابعة بالوحدة وأيضا ممثل عن إدارات "الصحة والزراعة ومكتب التموين ومركز الشرطة".





وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 34 محضرا متنوعا 25 محضر تموين، و5 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة.