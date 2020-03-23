«تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية» إصدار جديد لهيئة الكتاب السورية

صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب “تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية” للدكتورة بثينة جلخي يرصد دور العرب في ذلك العلم ولا سيما اهتمامهم بطب العيون علميا معتمدين على كتاب المناظر للإغريقي إقليدس وتأثيره في الفكر العربي الفلسفي والطبي النظري الفسيولوجي في العهد الذي كانت شمس الحضارة العربية تشع على كل الدنيا.





وتقسم المؤلفة الكتاب إلى بابين يتضمن الأول آراء الفلاسفة الإغريق القدماء مثل فيثاغورث وأفلاطون وأرسطو وأبيقور وبطليموس وجالينوس ونظرية الإبصار عندهم وطبيعة الجسم الخارج من العين من وجهة نظر القدماء وهيئة العين كما تصوروها.





الباب الثاني من الكتاب يتضمن نظريات الإبصار عند العلماء العرب والمسلمين كالكندي ودحضه لنظرية دخول صور المبصرات إلى العين وتبنيه نظرية اقليدس مقدما لإسهامات حنين بن اسحاق والرازي والفارابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني في علم الإبصار وهيئة العين لديهم ثم نظريات الإبصار عند الطوسي وصلاح الدين الحموي وكمال الدين الفارسي وغيرهم من الأطباء العرب والمسلمين الذين شرحوا العين ودرسوها علميا.



