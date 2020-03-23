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ثقافة

«تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية» إصدار جديد لهيئة الكتاب السورية

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب “تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية” للدكتورة بثينة جلخي يرصد دور العرب في ذلك العلم ولا سيما اهتمامهم بطب العيون علميا معتمدين على كتاب المناظر للإغريقي إقليدس وتأثيره في الفكر العربي الفلسفي والطبي النظري الفسيولوجي في العهد الذي كانت شمس الحضارة العربية تشع على كل الدنيا.

وتقسم المؤلفة الكتاب إلى بابين يتضمن الأول آراء الفلاسفة الإغريق القدماء مثل فيثاغورث وأفلاطون وأرسطو وأبيقور وبطليموس وجالينوس ونظرية الإبصار عندهم وطبيعة الجسم الخارج من العين من وجهة نظر القدماء وهيئة العين كما تصوروها.

الباب الثاني من الكتاب يتضمن نظريات الإبصار عند العلماء العرب والمسلمين كالكندي ودحضه لنظرية دخول صور المبصرات إلى العين وتبنيه نظرية اقليدس مقدما لإسهامات حنين بن اسحاق والرازي والفارابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني في علم الإبصار وهيئة العين لديهم ثم نظريات الإبصار عند الطوسي وصلاح الدين الحموي وكمال الدين الفارسي وغيرهم من الأطباء العرب والمسلمين الذين شرحوا العين ودرسوها علميا.

ويقع الكتاب في 353 صفحة من القطع الكبير والدكتورة جلخي باحثة متخصصة في تاريخ العلوم العربية عضو هيئة تدريسية في معهد التراث العلمي وعضو في عدد من المجلات العلمية أشرفت على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في تاريخ العلوم العربية.
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