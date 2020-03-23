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إلهام أبو الفتح
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مرأة

يخلصك من الجير والإصفرار فورا.. نوع مهمل من البذور

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:00 ص
أسنان
أسنان
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لمياء الياسين
بياض الأسنان وصحتها  يعتمد على الطعام الذي تتناوله. يمكنك رؤية طبيب الأسنان بين الحين والآخر واستخدام منتجات التبييض الشائعة موقع برايت سايد يقدم لك   مجموعة من الأطعمة المختلفة التي تمنحك أسنان بيضاء يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


- الجزر ..

يعتبر الكاروتين جيدًا للأغشية المخاطية للفم واللثة. كما أنه يجعل مينا الأسنان أقوى. يعتبر الجزر الطازج طريقة رائعة للحفاظ على صحة الأسنان ، فهو يزيل الاصفرار

-  السمك

يعلم الجميع أن الأسنان تحتاج إلى الكالسيوم ، لكن الفوسفور هو أيضًا أحد أهم العناصر للحفاظ على صحة الأسنان (

-  البقدونس

هذا هو أحد المصادر الرئيسية للكالسيوم ، بالإضافة إلى أن البقدونس له تأثير تجميلي على الأسنان

 - التفاح ..

فعال بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكل الأسنان والوقاية منها. يقومون بتدليك اللثة بشكل جيد وإزالة الجير والاصفرار

 - الكيوي .

تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من فيتامين سي.إذا كنت تفتقر إلى فيتامين سي ، فإن إنتاج الكولاجين ينخفض ​​ويبدأ اللثة بالنزيف.
 

 -السمسم ..

يزيل طبقة الأسنان جيدًا ويجعل المينا أقوى.
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