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رياضة

كل سنة وانتى مأمنى وأمانى .. لاعب الزمالك يهنئ والدته بعيد الأم

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:04 ص
مصطفى فتحى ووالدته
مصطفى فتحى ووالدته
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محمد بدران

  هنأ مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك والدته بمناسبة عيد الأم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام". 

ونشر مصطفى فتحى صورة بصحبة والدته وعلق قائلًا "كل سنه وانتي الوحيدة اللي قولتيلى محدش هيحبك قدى كل سنة وانتى امى وامتى ومأمنى وامانى ".


يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، لمدة 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.

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