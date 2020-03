شاهد تعليق شريف عبد الفضيل على رحيل حسام عاشور من الأهلي

View this post on Instagram

كل الشكر والتقدير لحسام عاشور صاحب الإنجازات والبطولات على ما قدمه للنادى الأهلى والذى سجل بجهده وأخلاقه إسمه بحروف من نور فى سجلات الأهلى ومن قبلها فى قلوب الأهلاوية ولكن سنة الحياة ستجعله خارج أسوار القلعة الحمراء ولكن مكانته فى قلوب الأهلاية لن تهتز كما كان مسمارا فى خط الوسط