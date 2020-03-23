شاهد تعليق شريف عبد الفضيل على رحيل حسام عاشور من الأهلي

علق شريف عبد الفضيل لاعب الاهلى السابق، على رحيل حسام عاشور نجم خط الوسط بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء بعد مسيرة دامت 17 عاما داخل جدران الشياطين الحمر.









وكتب عبد الفضيل عبر حسابه على "انستجرام" :"كل الشكر والتقدير لحسام عاشور صاحب الإنجازات والبطولات على ما قدمه للنادى الأهلى والذى سجل بجهده وأخلاقه إسمه بحروف من نور فى سجلات الأهلى ومن قبلها فى قلوب الأهلاوية.









واصاف "ولكن سنة الحياة ستجعله خارج أسوار القلعة الحمراء ولكن مكانته فى قلوب الأهلاية لن تهتز كما كان مسمارا فى خط الوسط".









وكانت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح عقدت اجتماعا الجمعة الماضى مع حسام عاشور لحسم مصير اللاعب.











