أسعار الذهب اليوم الاثنين 23- 3 -2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 23- 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 773 جنيها بعد أن كان يسجل 768 جنيها.



سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 708 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 579 جنيها بعد أن كان يسجل 569 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.



سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 449 جنيها بعد أن كان يسجل 458 جنيها.



سعر الجنيه الذهب 5392 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات.

