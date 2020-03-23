حملات للتفتيش على مصانع اللحوم والدواجن لضبط المخالفين.. تفاصيل

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتشكيل لجان للمرور على مصانع اللحوم والدواجن بدائرة المحافظة للوقوف على مدى سلامة وصلاحية ما تنتجه وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





شنت اللجان برئاسة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام حملات تفتيشية بالمرور على 26 مصنعا من بينهم 17 مصنعا لإنتاج اللحوم و7 مصانع لإنتاج الدواجن ومصنع لإنتاج البسطرمة وثلاجة للمجمدات.





أسفرت عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية لـ 4 مصانع وإعدام 150 كجم مستلزمات نظرًا لوجود حشرات حية ، كما تم إعدام 30 كجم فول صويا وضبط 155 كجم من الدواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وكذا إعدام 200 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة.





كما تم تحرير 23 محضر بمعرفة مفتشى الصحة لـ 9 مصانع لعدم استخراج الشهادات الصحية للعاملين بأحد المصانع بقويسنا، وتحرير 4 محاضر تموين لدواجن مجهولة المصدر بأحد مصانع تعبئة اللحوم والدواجن المجمدة بالمصيلحة مركز شبين الكوم، كما تم إعدام 3 كجم أغذية متنوعة فراخ ودهون وعظام للفساد الظاهرى وتحرير محاضر بهذه الوقائع وإرسالها للنيابة العامة، كما تبين وجود فروق ضريبية بنسبة 1000% لـ 3 مصانع بالمصيلحة بشبين الكوم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وقد تم تحرير 4 محاضر من إدارة شئون البيئة لمصانع بمدينة السادات وقويسنا لعدم التزامهم بالإجراءات الواجب اتباعها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.





وبمراجعة التراخيص الصادرة لـ 26 مصنعا تبين سلامة الإجراءات للمصانع بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية ضد مصنع بقويسنا لعدم التزامه بالتأمين على العاملين لـ 19 عاملا.





وكذلك قيام شركة الكهرباء باتخاذ اللازم ضد مصنع للفراخ بقويسنا لتحصيل متأخرات بمبلغ 421 ألفا و671 جنيها، وذلك بعد إنذاره.





كان محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم 446 لسنة 2020 بتشكيل لجان برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وعضوية مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومدير إدارات التموين والطب البيطرى بالمركز ورؤساء شبكة الكهرباء ومكتب التأمينات الاجتماعية ومأمورية الضرائب العامة وقسم رخص المحلات ومدير التفتيش المالى والإدارى بالمركز، وذلك للمرو على مصانع اللحوم والدواجن بدائرة المحافظة للوقوف على مدى سلامة وصلاحية المنتجات.