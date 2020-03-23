تخصيص خط واتساب للمترددين على اللجنة الطبية بجامعة الأزهر

ناشدت جامعة الأزهر، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متلقي العلاج المزمن كل شهرين بقيمة مالية أعلى من ٢٠٠٠ جنيه، إرسال رسالة واتس آب أو رسالة نصية على الرقم:

+2 01003057011

ومتضمنا الآتي: الاسم، رقم الملف، الكلية التابع لها، وميعاد الصرف القادم، وان أمكن صورة من الصرفية الأخيرة.





وأوضحت الجامعة أن مرسل الرسالة، لابد ن يكون علاج مزمن (باطنة - قلب - أورام - أو مرض مزمن بتخصص آخر، وقيمة العلاج تفوق ٢٠٠٠ جنيه.





وذكرت أن يكون موعد الصرف في غضون الأيام الحالية (أي قرب انتهاء آخر صرفية منذ شهرين) وفي حالة ما إذا سيتم تفويض شخص آخر بالنيابة عن العضو لاستلام العلاج فيشترط أن يرسل صورة لبطاقة الشخص المستلم. كما ناشدت بضرورة تجنب الإرسال أكثر من مرة منعا لاختلاط الرسائل.





وأوضحت انه سيتم تلقي الطلبات يوميا على أن يتم تجميعها من قبل اللجنة ومراجعتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بحد أقصى ٣٠ طلب لعدد ٣٠ عضو في اليوم؛ وبعد مراجعتها والتحقق من أحقية الصرف بالشروط السابقة سيتم موافاة العضو برسالة تأكيد في غضون من ٤٨ إلى ٧٢ ساعة من تلقي الرسالة من خلالها يقوم العضو بالتوجه إلى الشركة المصرية لاستلام العلاج الخاص به أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع من ١٢ ظهرا وحتى الثالثة عصرا.





واكدت انه لن يتم الالتفات لأي طلبات تخالف الشروط السابقة، ولن يتم الصرف إلا من خلال الخدمة التليفونية كما هو وارد أعلاه، منوهة ان الغرض هو التسهيل وحضور العضو فقط لاستلام العلاج بعد تلقيه رسالة تأكيد من قبل اللجنة، ومن لم تصله رسالة التأكيد في مدة أقصاها ٧٢ ساعة فهو غير مطابق للشروط من حيث المبلغ المحدد أو موعد الصرفية أو العلاج غير مزمن.









يأتي هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة شؤون مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وحرصا على سلامة المترددين على اللجنة الطبية بجامعة الأزهر، اتخذت الجامعة عدة قرارات روعي خلالها المحافظة على سلامة جميع منسوبيها خاصة المترددين علي اللجنة من أساتذة كليات جامعة الأزهر خاصة كبار السن.