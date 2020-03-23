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أخبار العالم

البحرين: تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:10 م
صلاة جماعة
صلاة جماعة
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محمود نوفل
أصدرت  إدارة الأوقاف السنية  البحرينية قرارا بتعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد حيث قالت :استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعملًا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وإلتزامًا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك اعتبارًا من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.

وأهابت الإدارة بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.
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