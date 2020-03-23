رئيس المصرف المتحد: تأجيل أقساط القروض سار منذ أسبوع.. وإلغاؤه بطلب خاص من العميل

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن تأجيل اقساط قروض التجزئة المصرفية والاسكان الشخصي للأفراد و الشركات، تم تفعيله منذ أسبوع.





أوضح " القاضي" في اتصال هاتفي مع صدي البلد، أن القرار سار حتي سبتمبر المقبل، ولمدة 6 شهور، موضحا أن الجهاز المصرفي التزم بالقرار منذ صدوره من البنك المركزي.





كشف " القاضي" عن أن عمليات التأجيل للاقساط تتم بشكل إلكتروني تلقائي لكل العملاء المقيدين بكافة البنوك وفروعها التابعة، موضحا أنه في حال عدم رغبة العميل في استكمال عمليات سداد الأقساط عليه تقديم طلب للبنك التابع له لعدم ارجاء السداد بعد 6 شهور.





كان البنك المركزي المصري في 16 مارس الجاري اصدر قرارا بإلزام البنوك بضرورة تأجيل خصم اقساط قروض التجزئة والاسكان الشخصي للافراد والشركات لمدة 6 شهور ضمن الاجراءات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا و التيسير علي العملاء.