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إسعاد يونس تستعرض أواني طهي صنعها الإنتاج الحربي.. وشريف مدكور: تعملي فيها أحسن مكرونة بشاميل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:32 ص
شريف مدكور واسعاد
شريف مدكور واسعاد يونس
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هاني حسين
خصصت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، لعرض المنتجات التي يتم صناعتها في مصر والترويج لها.

واستعرضت إسعاد يونس منتجات مصانع الانتاج الحربي من  الصواني والأواني  وأدوات الطهي والملاعق والتي يتم تصنيعها من الألومنيوم.

استضافت إسعاد يونس، والإعلامي شريف مدكور كي يشاركها في تقديم فقرات الحلقة التي يعرض فيها مجموعة متميزة من المنتجات التي يتم صناعتها في مصر.

ومن جهته، قال الإعلامي شريف مدكور: "أحب استخدام الصواني الالومنيوم في طهي الطعام، واحلى صينية مكرونة بشاميل تتعمل فيها".

وأضاف شريف مدكور:"  لما بسافر برة مصر باخد معايا تيشيرتات عليها توت عنخ آمون الآثار المصرية وبحب اعمل دعايا لمصر في أي بلد أسافر إليها.

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