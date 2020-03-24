5 أخطاء توقفي عنها فورا تؤدي لزيادة الوزن فى العزل المنزلى

حذر الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة والمناعة، من أربعة أخطاء تسبب زيادة الوزن أثناء فترة العزل المنزلى بسبب فيروس كورونا، وهذه الأخطاء يمكن تفاديها باتباع الآتي.





1 - قضاء وقت الفراغ في شيء مفيد وتجنب تضييع الوقت في تناول الطعام، حيث يمكنك استغلال وقت التواجد في المنزل لعمل أمر كمساعدة ربة المنزل في مهامها اليومية أو تنفيذ المهام الشخصية المؤجلة وعدم التفكير فى الشعور بالجوع والرغبة فى تناول الطعام.





2 - وقسم وجباتك على وجبات صغيرة، وخالية من الدهون والمقالي والنشويات.





3 · الحفاظ على تناول المياه بكمية وافية يوميًا لا تقل عن 2 لتر للحفاظ على معدل حرق الجسم والتخلص من الدهون والسموم المتراكمة.

4- احرص على القيام ببعض التمارين الرياضية بالمنزل ،لرفع مستوى الحرق ،وعدم تراكم الدهون ،مع المواظبة على تناول بعض المشروبات التى تساعد على قمع الشهية ورفع معدل الحرق.



