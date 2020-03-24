احترس .. استعمال الكلور بطريقة خاطئة يسبب الوفاة

كشف موقع " هيلث " عن بعض التحذيرات أثناء استعمال الكلور وأن استعماله بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب الوفاة فى الحال لقدر الله ،لذلك على كل ربة منزل الحذر قبل استعمال الكلور .









تحذيرات استخدام الكلور بطريقة خاطئة :





- لا يضاف الكلور إلى أي منظفات أو مطهرات أخرى"كحول" حتى إذا كان مخففا بالماء لأنه يتفاعل مع أي مكونات أخرى ويكون غازات سامة قد تؤدي إلى الوفاة فور استنشاقه.









- يجب الانتباه لعدم الإفراط في استخدام الكلور المخفف كمطهر لأنه يسبب تهيجا في الجلد و الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية للأنف خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية.



