احترس .. استعمال الكلور بطريقة خاطئة يسبب الوفاة

كشف موقع " هيلث " عن بعض التحذيرات أثناء استعمال الكلور وأن استعماله بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب الوفاة فى الحال لقدر الله ،لذلك على كل ربة منزل الحذر قبل استعمال الكلور .
تحذيرات استخدام الكلور بطريقة خاطئة :
- لا يضاف الكلور إلى أي منظفات أو مطهرات أخرى"كحول" حتى إذا كان مخففا بالماء لأنه يتفاعل مع أي مكونات أخرى ويكون غازات سامة قد تؤدي إلى الوفاة فور استنشاقه.
- يجب الانتباه لعدم الإفراط في استخدام الكلور المخفف كمطهر لأنه يسبب تهيجا في الجلد والجهاز التنفسي والأغشية المخاطية للأنف خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية.
_ تقع بعض السيدات فى خطأ كبير نتيجة لاستعمالها الكلور المخفف كبديل لمطهرات اليد ، حذرت منظمة الصحة العالمية من لمس الكلور للجلد والعين والوجه لعدم التعرض لاضرار والتسبب في حساسية للجلد والعين