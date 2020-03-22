منها ضعف العظام والمناعة .. 10 كوارث صحية يسببها الجلوس لفترة طويلة

مع إغلاق العالم من حولنا، طالبت كل الدول في جميع أنحاء العالم الأشخاص بالبقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بالفيروس التاجي، وأصبحت المدارس افتراضية وتقوم المكاتب بعقد اجتماعات وعروض تقديمية من المنزل، في مثل هذا الوقت ، يصبح من المهم العناية بصحتك ، تسهل غالبية المكاتب خيار العمل من المنزل لموظفيها ويأتي هناك سهولة ومرونة زمنية معينة.





وإلى جانب ذلك ، بعض النتائج السلبية أيضًا. هذا هو ، على عكس الصباح المعتاد حيث تستيقظ ، وأخذك الحمام اليومي المعتاد ، وارتداء ملابسك وأنك تغادر إلى المكتب ، أصبح ينتهي روتينك بتناول وجبة الإفطار والذهاب مباشرة إلى مكتبك المكتبي في المنزل ، ويفضل في غرفتك. لا تنخرط في أنشطة بدنية إضافية مثل صعود الدرج أو المشي لمسافات طويلة إلى المكتب ، مما يؤدي إلى جعل جسمك رواسب طوال الأيام وحتى أسابيع.









كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير فى هذه المقالة الآثار الجانبية للجلوس المستمر أو مرض الجلوس وطريقة تأثيره على جسمك ، الجلوس لفترة طويلة .





وفقًا لدراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية ، إذا كنت تجلس لمدة ست ساعات في اليوم أو أكثر ، فإن خطر الموت يزداد مبكرًا بنسبة 19 في المائة ، مقارنة بمن يجلسون أقل من ثلاث ساعات ، وجد تحليل بحثي آخر صلة بين الجلوس والخطر الأعلى للوفيات المرتبطة بأمراض القلب. قالت الدراسة أنه كلما جلس الشخص ، زادت احتمالات موته خلال 12 عامًا بسبب مشاكل في القلب .





1. إبطاء حرق السعرات الحرارية أثناء الجلوس :





، ينخفض ​​معدل حرق السعرات الحرارية إلى 1 سعر حراري في الدقيقة ، مما يعني أنه إذا جلست لمدة ساعة ، فقد أحرقت 60 سعرًا حراريًا أقل من الوقوف. عندما تقف ، يمكنك حرق 300 سعر حراري أكثر كل يوم. حرق عدد أقل من السعرات الحرارية يزيد من احتمالية زيادة وزنك





2. يعزز زيادة الوزن :





تزداد وزنك بشكل أسرع ، عندما تصبح خلاياك أكثر بدانة. يزيد الجسم من الكوليسترول الضار (الكولسترول السيئ) ، و مقاومة الأنسولين وثلاثي الغليسريد في البلازما ، مما يعني أن جسمك يبدأ في إنتاج المزيد من الأنسولين لأن جسمك لم يعد يقبل الأنسولين الذي يضغط على البنكرياس والكبد .





3. يسبب ضعف العظام :





قد تصبح العظام أضعف وتفقد بعض المحتوى المعدني بسبب الجلوس. ثبت أن أي شيء يمكن أن يجعلك تمشي على قدميك وتتحرك مفيدًا للعظام. إذا لم تحصل على قدر كافٍ من التمارين الرياضية ، كلما زادت فرص هشاشة العظام





4. يضعف جهاز المناعة :





إذا كنت بطاطا الأريكة ، فقد لا يعمل نظام المناعة لديك أيضًا. إذا لم تحصل على قدر كافٍ من التمارين ، فقد يصبح جهاز المناعة ضعيفًا ويتوقف عن العمل بشكل صحيح ،تعزز الرياضة الجهاز المناعي من خلال تقوية خلايا الجسم التي تمنع البكتيريا والفيروسات من مهاجمة الجسم





5. يزعج الدورة الدموية :





عندما تجلس لساعات طويلة دون حركة ، فإن الجسم غير قادر على حمل الدم بكفاءة إلى قدميك ، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين. قد تشعر بخدر أو تقلصات مؤلمة في ساقيك ، مما قد يؤدي أيضًا إلى تجلط الدم





6. يسبب آلام الظهر :





يمكن أن تكون المخاطر الصحية للجلوس لساعات طويلة سببًا رئيسيًا لآلام الظهر. يمكن أن يغير الجلوس لفترات طويلة من صلابة العمود الفقري القطني ويزيد من خطر إصابة أسفل الظهر .





7. يتسبب في تيبس العمود الفقري :





عندما لا تكون هناك حركة في العمود الفقري يمكن أن تصبح عرضة للتلف. تذكر عندما نقوم ببعض الأنشطة ، تتطور الأقراص اللينة بين الفقرات وتتقلص والتي تحاول في النهاية امتصاص الدم والمغذيات [12] . عندما نميل إلى الجلوس لساعات طويلة يتم ضغط الأقراص بشكل غير متساو.





8. يسبب آلام في الساق :





سيؤدي الجلوس الواسع إلى إبطاء الدورة الدموية. يمكن أن يكون هذا هو سبب تجمع السوائل في الساقين. وتتراوح بعض المشاكل الصحية من تورم الكاحل إلى الدوالي





9. قد يسبب فقدان الذاكرة :





يمكن أن يكون لبطاطا الأريكة تأثير كبير على ذاكرتها ومدى انتباهها. تم الإبلاغ عن أن الأشخاص الذين كانوا يجلسون أو يرقدون لفترة أطول من الوقت أصبحوا مرتبطين بشكل متزايد يفتقرون إلى التركيز. يمكن للناس أن ينسوا التعليمات والحقائق الدقيقة وكثيرا ما يماطلون كثيرا .





10. قد يسبب أمراض القلب :



