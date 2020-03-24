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فن

Watch iT تقدم أفلاما ومسرحيات وبرامج مجانا شهرًا كاملًا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
ترفيها عن كل بيت مصري اثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم اعلانها اليوم من الحكومة ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية، تعلن منصة Watch iT الرقمية إتاحة خدماتها مجانا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ غدا 25 مارس.

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة للخدمات الاعلامية أن منصة Watch iT تقدم هذا العرض جزءا من مساهمة المجموعة في دعم الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا و مع الحملة الحالية "خليك فى البيت" و ترى ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسى أن إتاحة تلك الخدمة مجانا يساهم فى الترفيه عن العائلات المصرية و ذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية

وافاد صالح أن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة إشتراكهم.

يأتي هذا بعد إعلان المتحدة للخدمات الاعلامية عن خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله.

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