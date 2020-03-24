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فن

ناهد السباعي تنصح جمهورها باليوجا: تعزز المناعة.. صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:41 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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محمد نحلة

نشرت الفنانة ناهد السباعي  بعض الصور لها وهي تمارس تمارين اليوجا عبر حسابها على "إنستجرام".


وكتبت ناهد:" اليوجا تعزز المناعة وتحافظ على اللياقة البدنية فى المنزل"،مشيرة إلى أنها تلعب مع حيواناتها الأليفة، مؤكدة انها لاتنقل فيروس كورونا.


وكانت قد نشرت الفنانة ناهد السباعى، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تمارس به الرياضة.


وظهرت به ناهد السباعي، ببنطال ليجن باللون الأسود الذي يبرز عن رشاقتها، وتي شيرت باللون الأسود بأكمام طويلة يتناسب معها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.


كما قامت بتسريح شعرها على طريقة الكعكة المميزة التى تتناسب مع إطلالتها الرياضية.
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