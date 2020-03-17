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مرأة

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:15 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال حلقتها مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس. 

وظهرت الفنانة ناهد السباعي برفقة والدتها،مرتدية فستان باللون البطيخى قصير،يأخذ القماش الحرير و ذات الأكمام الواسعة،وعلقت على الصورة قائلة:" احلى حلقة عن مئوية فريد شوقى.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة،وتركت شعرها منسدلا علي كتفها. 
بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس
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