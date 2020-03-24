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أخبار العالم

إيطاليا تقترب من 70 ألف إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت إيطاليا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

واقتربت إيطاليا من تجاوز حاجز الـ 70 ألف إصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 5249 إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط. ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا  69,176 حالة.

وقالت السلطات الصحية في إيطاليا إنها سجلت 6820  حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

إلى ذلك، أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء،  تسجيل 400 وفاة جديدة في إقليم لومبارديا خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد للإقليم.

وسجلت إيطاليا أمس إجمالي 6077 وفاة، و63.927 حالة إصابة مؤكدة.

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