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اقتصادي: مصر أمامها فرصة لجعل الصناعة قاطرة الاقتصاد في أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن العالم ارتكب خطأ شنيعا بأن اعتمد على الصين في إمداده بالمنتجات المختلفة، مضيفا أن أزمة فيروس كورونا المستجد في الصين أثرت على كل العالم بشكل كبير وتضرر.


وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يصارع للبقاء ومتضرر بشكل كبير، والصناعة والتجارة ضُربت بسبب كورونا، لافتا إلى أنه لابد من إعادة هيكلة في اقتصاديات الدول الأوروبية إذا وجدنا مصل لكورونا.



وأشاد الخبير الاقتصادي، بقرار الإصلاح الاقتصادي الذي تم في مصر والذي من شأنه العمل على إنتاج ما يلزمها من مصانعها على أساس أن الاقتصادي المصري متنوع ولا يعتمد على الخارج، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تعود لمصاف الدول الصناعية.



وأثنى الحسيني، على القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال اليومين الماضيين، بدعم الاقتصاد في مرحلة أزمة حقيقة خاصة المستثمرين.



وتابع أن أمريكا تعيش في كارثة داخلية وتحاول إنقاذ نفسها، والصين ستعيد هيكلة نفسها، وأوروبا في ملف صعب جدا.



وأكد أن الرئيس السيسي أطلق عام 2020 أن يكون عام الصناعة، ولدينا فرصة حقيقة لكي نضع برند مصري في العالم، متابعا "نحن أمام فرصة حقيقة لجعل الصناعة المصرية قاطرة للاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا، وهتولد الإرادة والحركة في هذا الاتجاه". 

 

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