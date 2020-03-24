د. هلالي عبد الرحمن محمد يكتب: فيروس هانتا

ظهر في الأيام القليلة الماضية مع تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا حالات أخرى بإصابة فيروس هانتا

و لذلك سيتم تناول كافة النقاط و المعلومات الخاصة بفيروس هانتا بطريقة سهله للقارئ حتى يتوجب عليه اخذ كافة الاحتياطات اللازمة له .





س : ما هو فيروس هانتا ؟

ج : فيروس هانتا هى عائلة ضخمة من الفيروسات المنتشرة في جميع أنحاء العالم و أهم طرق انتقالها عن طريق الفئران و نظرا لكثرة أفراد هذه العائلة سنجد كل نوع من فيروس هانتا مسئولا عن ظهور أعراض معينه

حينما تقع الإصابة من أي فرد من فيروس هانتا يؤدى بدوره للإصابة و ظهور الأعراض المتلازمة لهذا الفرد .





س : ما أهم الأعراض الخاصة بإصابة فيروس هانتا للإنسان ؟

ج : أعراض الإصابة بفيروس هانتا تظهر في صورتين رئيسيتين





1 - في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت الإصابة بفيروس هانتا و عرف باسم " العالم الجديد " اى

" New World " و المسئولة عن ظهور الأعراض التنفسية لفيروس هانتا

Hantavirus Pulmonary Syndrome ( HPS )





2 - أما في معظم البلدان الأخرى ( أوروبا – و آسيا ) تسمى الإصابة بفيروس هانتا باسم " Old World " والمسئولة عن أعراض أخرى مختلفة حمى يصاحبها نزف مع أعراض في الجهاز البولي

Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome ( HFRS )





كل نوع من عائلة فيروس هانتا خاصة بنوع معين من القوارض و طريقة انتشارها الرئيسية للإنسان من خلال استنشاق رذاذ البول أو البراز أو لعاب القوارض المحتوى على فيروس هانتا .





- نادرا ما تنتقل الإصابة بفيروس هانتا من القوارض إلى الإنسان عن طريق العض .





س : أهم طرق العدوى للإنسان من فيروس هانتا ؟

ج : عن طريق استنشاق الرذاذ للبول أو البراز أو اللعاب للقوارض الحاملة لفيروس هانتا





س : ما الاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس هانتا ؟

ج : من أهم الاحتياطات الواجب اتباعها للحد من الإصابة بفيروس هانتا

- النظافة المستمرة للاماكن التي نعيش بها باستخدام المطهرات اللازمة

- التخلص من القوارض جميعا

- التوجه إلى اقرب مشفى فور ظهور الأعراض التنفسية

- لبس الكمامات و خاصة في الأماكن المهجورة و المحتمل بوجود قوارض بها





س : هل يوجد تطعيم لفيروس هانتا ؟

ج : يوجد بالفعل تطعيم لفيروس هانتا و يكون مفيدا جدا فى الحالات الحادة للاصابة و تم إنتاجه من سنة 1990





و الله خير حافظا.







