د. هلالي عبد الرحمن محمد يكتب: فيروس هانتا

ظهر في الأيام القليلة الماضية مع تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا حالات أخرى بإصابة فيروس هانتا
و لذلك سيتم تناول كافة النقاط و المعلومات الخاصة بفيروس هانتا بطريقة سهله للقارئ حتى يتوجب عليه اخذ كافة الاحتياطات اللازمة له .
س : ما هو فيروس هانتا ؟
ج : فيروس هانتا هى عائلة ضخمة من الفيروسات المنتشرة في جميع أنحاء العالم و أهم طرق انتقالها عن طريق الفئران و نظرا لكثرة أفراد هذه العائلة سنجد كل نوع من فيروس هانتا مسئولا عن ظهور أعراض معينه
حينما تقع الإصابة من أي فرد من فيروس هانتا يؤدى بدوره للإصابة و ظهور الأعراض المتلازمة لهذا الفرد .
س : ما أهم الأعراض الخاصة بإصابة فيروس هانتا للإنسان ؟
ج : أعراض الإصابة بفيروس هانتا تظهر في صورتين رئيسيتين
1 - في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت الإصابة بفيروس هانتا و عرف باسم " العالم الجديد " اى
" New World " و المسئولة عن ظهور الأعراض التنفسية لفيروس هانتا
Hantavirus Pulmonary Syndrome ( HPS )
2 - أما في معظم البلدان الأخرى ( أوروبا – و آسيا ) تسمى الإصابة بفيروس هانتا باسم " Old World " والمسئولة عن أعراض أخرى مختلفة حمى يصاحبها نزف مع أعراض في الجهاز البولي
Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome ( HFRS )
كل نوع من عائلة فيروس هانتا خاصة بنوع معين من القوارض و طريقة انتشارها الرئيسية للإنسان من خلال استنشاق رذاذ البول أو البراز أو لعاب القوارض المحتوى على فيروس هانتا .
- نادرا ما تنتقل الإصابة بفيروس هانتا من القوارض إلى الإنسان عن طريق العض .
س : أهم طرق العدوى للإنسان من فيروس هانتا ؟
ج : عن طريق استنشاق الرذاذ للبول أو البراز أو اللعاب للقوارض الحاملة لفيروس هانتا
س : ما الاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس هانتا ؟
ج : من أهم الاحتياطات الواجب اتباعها للحد من الإصابة بفيروس هانتا
- النظافة المستمرة للاماكن التي نعيش بها باستخدام المطهرات اللازمة
- التخلص من القوارض جميعا
- التوجه إلى اقرب مشفى فور ظهور الأعراض التنفسية
- لبس الكمامات و خاصة في الأماكن المهجورة و المحتمل بوجود قوارض بها
س : هل يوجد تطعيم لفيروس هانتا ؟
ج : يوجد بالفعل تطعيم لفيروس هانتا و يكون مفيدا جدا فى الحالات الحادة للاصابة و تم إنتاجه من سنة 1990
و الله خير حافظا.