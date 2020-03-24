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ساحة رأي

د. هلالي عبد الرحمن محمد يكتب: فيروس هانتا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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ظهر في الأيام القليلة الماضية مع تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا حالات أخرى بإصابة فيروس هانتا 
و لذلك سيتم تناول كافة النقاط و المعلومات الخاصة بفيروس هانتا بطريقة سهله للقارئ حتى يتوجب عليه اخذ كافة الاحتياطات اللازمة له .

س : ما هو فيروس هانتا ؟
ج : فيروس هانتا هى عائلة ضخمة من الفيروسات المنتشرة في جميع أنحاء العالم و أهم طرق انتقالها عن طريق الفئران و نظرا لكثرة أفراد هذه العائلة  سنجد كل نوع من فيروس هانتا مسئولا عن ظهور أعراض معينه 
حينما تقع الإصابة من أي فرد من فيروس هانتا يؤدى بدوره للإصابة و ظهور الأعراض المتلازمة لهذا الفرد .

س : ما أهم الأعراض الخاصة بإصابة فيروس هانتا للإنسان  ؟
ج : أعراض الإصابة بفيروس هانتا تظهر في  صورتين رئيسيتين 

1 - في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت الإصابة بفيروس هانتا و عرف باسم " العالم الجديد " اى
 " New World "  و المسئولة عن ظهور الأعراض التنفسية لفيروس هانتا
 Hantavirus Pulmonary Syndrome ( HPS )

2 - أما في معظم البلدان الأخرى  ( أوروبا – و آسيا )  تسمى الإصابة بفيروس هانتا باسم " Old World "  والمسئولة عن أعراض أخرى مختلفة حمى يصاحبها نزف مع أعراض في الجهاز البولي 
Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome ( HFRS )

كل نوع من عائلة فيروس هانتا خاصة بنوع معين من القوارض و طريقة انتشارها الرئيسية للإنسان من خلال استنشاق  رذاذ البول أو البراز أو لعاب القوارض المحتوى على فيروس هانتا .

- نادرا ما تنتقل الإصابة بفيروس هانتا من القوارض إلى الإنسان عن طريق العض .

س : أهم طرق العدوى للإنسان من فيروس هانتا ؟
ج : عن طريق استنشاق الرذاذ للبول أو البراز أو اللعاب للقوارض الحاملة لفيروس هانتا

س : ما الاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس هانتا ؟
ج : من أهم الاحتياطات الواجب اتباعها للحد من الإصابة بفيروس هانتا 
 - النظافة المستمرة للاماكن التي نعيش بها باستخدام المطهرات اللازمة 
- التخلص من القوارض جميعا 
- التوجه إلى اقرب مشفى فور ظهور الأعراض التنفسية 
- لبس الكمامات و خاصة في الأماكن المهجورة و المحتمل بوجود قوارض بها 

س : هل يوجد تطعيم لفيروس هانتا ؟
ج : يوجد بالفعل تطعيم لفيروس هانتا و يكون مفيدا جدا فى الحالات الحادة للاصابة و تم إنتاجه من سنة 1990

و الله خير حافظا.

 

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