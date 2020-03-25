وباء جديد.. حقيقة ظهور فيروس جديد في الصين أشد فتكاً من كورونا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "التاسعة"، المُذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء الثلاثاء، تقريرًا يكشف حقيقة الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين بعد فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير، إن هذا الفيروس يشبه أعراضه أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، وينتقل من الفئران للبشر، وخبراء أكدوا أن ليس جديدًا وليس خطرًا ومعروفًا.

وتابع التقرير، أن التخلص من هذا الفيروس عن طريق أبعاد القوارض قدر الإمكان عن معيشة البشر، والنظافة المستمرة والتهوية والتطهير في الأماكن الريفية والتي من الممكن أن ينتشر فيها المرض.

ووفقًا لموقع فيرست بوست، فقد نشرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية تفاصيل وفاة رجل من مقاطعة ووهان الصينية، أثناء ركوبه وسيلة نقل جماعي للعودة إلى منزله بمقاطعة شاندونج، أمس الإثنين، وبعد إجراء فحص له تبين إصابته بفيروس جديد يسمى هانتافيروس.

والرجل الصيني نقل العدوى لـ 32 شخصًا استقلوا معه الحافلة نفسها، وتم إجراء تحاليل لهم أثبتت إيجابية حمل المرض، الأمر الذي أثار مخاوف في الصين وخارجها من تفشي وباء جديد قاتل بالمدينة الموبوءة ووهان الصينية.

ووفقا لمجلة نيوز ويك فقد أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الصينية ، أن فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض ومنها الفئران، ويمكن أن تسبب أمراض متنوعة لدى الناس، كمتلازمة التهاب رئوي بسبب فيروس هانتا (HPS) والحمى، وفشل (HFRS).

ولا ينتقل المرض عن طريق الهواء، ولكنه يمكن أن ينتشر إلى الناس فقط إذا لامسوا بول، براز ولعاب القوارض، ولا ينتقل من شخص لآخر، لهذا يجب الاحتراس من القوارض وعدم الاقتراب منها أو ملامستها.