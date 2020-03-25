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أخبار البلد

اعرف مواعيد القطارات وخطوطها في أول يوم حظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:01 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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أحمد أبوشوشة
كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات الجديدة على السكة الحديد اعتبارا من اليوم، الأربعاء، الموافق 25 مارس، بالتزامن مع تطبيق حظر التجول الذي أقرته الحكومة بدءًا من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال المصدر إنه تم إلغاء قيام رحلات نحو 93 قطار بقطاعات المسافات القصيرة في التعديلات النهائية لمواعيد القطارات أثناء فترة حظر التجول في البلاد، كما تم اختصار رحلات بعض القطارات الأخرى.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه سيتم تشغيل 17 قطار فقط على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس، بينما سيتم تشغيل 8 قطارات فقط على خط "القاهرة- السد العالي" والعكس، أما خط "القاهرة - دمياط" فتم الاكتفاء بتشغيل 5 قطارات فقط، وذلك ضمن قطاعات المسافات الطويلة.

وأكد المصدر، أن هيئة السكة الحديد قررت إيقاف تشغيل القطارات من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ولحين صدور تعليمات أخرى، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء جميع التصاريح بقطع الخطوط على كافة خطوط الهيئة المصرح لها اعتبارًا من اليوم أيضًا ولحين صدور تعليمات أخرى، موضحا أنه سيتم قطع الخطوط ليلا لأعمال هندسة السكة والإشارات من الساعة 19,30 إلى الساعة 6 صباحا.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء عدد من القرارات في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، امتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء:
= مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 
= الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
= غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 
= حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 
= اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 
= إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
= إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
= إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
= يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 
= مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس "من بعده ١٥ يوم اضافي"
= إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 
= تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
= يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية
= تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.
= توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.
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