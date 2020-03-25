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محافظات

تعقيم 3 عمارات سكنية في بورسعيد تردد عليها حالتا إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:07 ص
تعقيم العقارات في
تعقيم العقارات في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قاد المهندس أسامة رخا، مستشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمكافحة القوارض والآفات فريق من ناقلات التطهير والتعقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 مارس لتطهير وتعقيم 3 مناطق تردد عليها حالتا الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واللذان أعلنتا الصحة إيجابيتهما اليوم ونقلتهما إلى العزل في الإسماعيلية. 

وشملت المناطق 3 عمارات بمساكن السلام تمليك بحي العرب والتي كانتا الحالتين تقتنهما وأخريان بمنطقة بنك السكان والوفاء بحي الضواحي. 

وتصمنت عمليات التعقيم الوحدات السكنية ومداخل ومخارج العمارات السكنية ومحيطها.

كانت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد أعلنت منذ قليل، تسجيل حالتين جدد بفيرس كورونا "كوفيد- ١٩" في المحافظة وتم نقلهم للعزل بمستشفى  أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقال الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية بالمحافظة أن الصحة اتخذت كل التدابير الاحترازية لجميع من خالطوا الحالتين وقتيا وتم فحصهم بالكامل.

وأوضح تعيلب أن فرق المكافحة والتعقيم أجرت عمليات التطهير لكافة الأماكن التي ترددت عليها الحالتان.

يذكر أن بورسعيد سجلت 3 حالات إصابة سابقة أحدها لهندى متوفي أمي ومصرى عائد من العمرة ونجلته لتبلغ عدد الحالات ٥ حالات إيجابية.

وبدأت بورسعيد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠.
تعقيم 3 عمارات سكنية في بورسعيد تردد عليها حالتا إصابة بفيروس كورونا
تعقيم 3 عمارات سكنية في بورسعيد تردد عليها حالتا إصابة بفيروس كورونا
تعقيم 3 عمارات سكنية في بورسعيد تردد عليها حالتا إصابة بفيروس كورونا
تعقيم 3 عمارات سكنية في بورسعيد تردد عليها حالتا إصابة بفيروس كورونا
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