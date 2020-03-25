على رأسها ليفربول .. 8 أندية ترفض مشاركة مان سيتي في دوري الأبطال 2021

كشفت تقارير صحفية عن رفض 8 أندية إنجليزية، الاستئناف المقدم من قبل نادي مانشستر سيتي إلى اليويفا بشأن حرمان الفريق من المشاركة لمدة موسمين ببطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بسبب اختراق اللعب المالي النظيف.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك 8 أندية من الدوري الإنجليزي تخشى من مطالبة مانشستر سيتي بعدم تنفيذ عقوبة الإيقاف طوال فترة نظر الاستئناف المقدم.

وتريد الأندية التي تحتل المراكز العشر الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، باستثناء مانشستر سيتي نفسه وشيفيلد يونايتد الذي لم ينضم إليهم.

أشارت إلى أن تلك الأندية تشعر أن فترة الاستئناف قد تطول بسبب فيروس كورونا المنتشر في الوقت الحالي والذي أثر سلبيًا على كافة الأنشطة الرياضية، وهو الأمر الذي قد يتيح لمانشستر سيتي فرصة المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال.