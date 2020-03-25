سولاف درويش تطالب الحكومة بتوفير كمامات وأدوات تعقيم لعمال النظافة

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتوفير كمامات وأدوات تعقيم لعمال النظافة حتى نقلل من انتشار فيروس كورونا.





وأوضحت "درويش" - فى بيان لها- أن عمال النظافة هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بهذا الفيروس، فيجب توفير كافة الاحتياطات الوقائية لهم حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه، مطالبة بتوفير كمامات ومعقمات وأحذية وجوانتيات يعاد استخدامها لجميع عمال النظافة، لافتة إلى أن دور عامل النظافة هام جدا خلال تلك الفترة.



