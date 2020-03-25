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رياضة

جهاد جريشة يكشف عن طقوسه الدولية خلال حظر التجوال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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يسري غازى
كشف الحكم الدولى جهاد جريشة عن طقوسه الرياضية من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية هلال فترة حظر التجوال الذى  يبدأ سريانه اليوم الاربعاء للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. نا بتمرن عادي جدا ببرنامج لياقة موضوع من السنغالي امباكي مسؤل اللياقة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف في ملعب مركز شباب قريتي وبمفردي تماما  .

اضاف:" انا راجع من اصابة لفترة طويلة ومحتاج فتره طويله للوصول لمستوي اللياقة المطلوبة أثناء فتره الحظر ويحدث ذلك ظهر كل يوم .
شدد عل. أنه يقوم بالتدريب فى الجيم بشكل يومى للحفاظ على المستوى الفنى والبدنى خلال فترة حظر التجوال وما قبلها.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن عن فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين من أجل مواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا.
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