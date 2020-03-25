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توك شو

حتى الوزراء يخضعون للكشف.. تفاصيل جديدة من المتحدث باسم مجلس الوزراء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:54 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية واتخاذ حزمة من القرارات يطبقها المجلس على العاملين به وعلى المواطنين.


وأضاف المستشار نادر سعد، خلال حواره في قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم الكشف على كل من يدخل المجلس بكواشف الحرارة، بمن فيهم الوزراء  ورئيس الوزراء ذات نفسه.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم عمل الكشف السريع من الأسبوع الماضي للاطمئنان على صحة الوزراء، وهو من خلال أخذ قطرة من الدم ووضعها على جهاز إظهار نتائج عينة المسح وتظهر خلال دقائق.


وأكد أنه يتم تطهير وتعقيم كل الأماكن في المجلس.

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