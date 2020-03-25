شاهد.. كيف يتم التعقيم داخل قاعات مجلس الوزراء؟

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قاعة المجلس يتم تعقيمها بشكل مستمر طيلة أيام الأسبوع، ونظرا لأن هناك اجتماعا أسبوعيا كل أربعاء يتم تعقيم القاعة قبل وبعد الاجتماع.









وأضاف المستشار نادر سعد خلال حواره لفضائية اكسترا نيوز، أنه من ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة، داخل قاعات الوزارة ، تقليل عدد الاجتماعات ومدتها عن السابق.









وأشار، إلي أن مؤسسات الدولة لا يقل أهمية تعقيمها عن أهمية تعقيم البيوت، نظرا إلى أن عدد المترددين عليها يوميا كبير.









وأوضح، أن أبرز شكاوى المواطنين في أزمة فيروس كورونا، هي نقص عدد المستلزمات الطبية، وذلك نتيجة إلى الشراء غير المبرر واستغلال بعض التجار للأزمة.







