AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. كيف يتم التعقيم داخل قاعات مجلس الوزراء؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:11 م
المتحدث بأسم مجلس
المتحدث بأسم مجلس الوزراء
Advertisements
نورهان رأفت
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قاعة المجلس يتم تعقيمها بشكل مستمر طيلة أيام الأسبوع، ونظرا لأن هناك اجتماعا أسبوعيا كل أربعاء يتم تعقيم القاعة قبل وبعد الاجتماع.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال حواره لفضائية اكسترا نيوز، أنه من ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة، داخل قاعات الوزارة ، تقليل عدد الاجتماعات ومدتها عن السابق.


وأشار، إلي أن مؤسسات الدولة لا يقل أهمية تعقيمها عن أهمية تعقيم البيوت، نظرا إلى أن عدد المترددين عليها يوميا كبير.


وأوضح، أن أبرز شكاوى المواطنين في أزمة فيروس كورونا، هي نقص عدد المستلزمات الطبية، وذلك نتيجة إلى الشراء غير المبرر واستغلال بعض التجار للأزمة.


وتابع: أن هناك بعض المصانع المختصة في صناعة الكحول والماسكات الطبية تعمل عدد ساعات أكبر من المفترض لها، لسد النقص الحالي في المستلزمات الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعدات طبية مصرية للشعب الصيني.. طائرة خاصة تتجه إلى ووهان لإجلاء المصريين

أول لقطات لـ المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.. شاهد

متحدث الوزراء: السيسي أمر بإرسال 10 أطنان مستلزمات طبية وقائية إلى الصين.. فيديو

استخدام جديد لـ الخمور في تعقيم الأيدي من كورونا.. طبيب يكشف الحقيقة

رئيس جامعة بنها: أجهزة مسح حراري لفحص المترددين على الجامعة

لمواجهة كورونا.. المبادرات الشبابية تملأ المحافظات.. وحملات لتعقيم الشوارع وأخرى لتنظيم صرف الرواتب من ماكينات السحب.. وتوزيع الكمامات والقفازات على عمال النظافة.. شاهد

ترشيحاتنا

إصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا

هجوم شرس من فنانة شهيرة على سعد لمجرد : سادي مغتصب وعدو لدود.."فيديو"

رعب ماكينات الصرافة.. الزحام يطيح بجهود الدولة الاحترازية لمنع انتشار كورونا رغم خطورة الوباء.. صور

بقيمة ملياري جنيه.. الرقابة المالية تتلقى مذكرة طرح صكوك طلعت مصطفى

الصين تزف بشرى سارة عن وباء كورونا

عماد متعب كشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل