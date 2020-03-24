AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء: الشرطة المدنية هي المعنية بتنفيذ قرار الحظر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:53 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه تعطيل جميع الخدمات العامة في المصالح الحكومية لمدة أسبوعين، مؤكدا أن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية هي قرارات استباقية ولم يفعلها أحد مثلنا.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، فى برنامج "على مسئوليتي"  المذاع على قناة "صدي البلد" أن هناك مازالت قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات، ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن الشرطة المدنية هي المعنية بتنفيذ قرار الحظر، منوها إلى أن مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها.

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية  خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء .

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض الدول القريبة منا لم تستطع السيطرة على الوباء وانتشر فيروس كورونا بها بشكل سريع وأصبح الموقف فيها فى منتهى الحرج، لافتًا إلى أن حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الخطوات الاستباقية طبقًا لتطور حجم انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى أن خطة الحكومة المصرية كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل، وتم تخطى المرحلة الأولى وهى أن الأعداد كانت بسيطة أقل من 100 حالة، وبمجرد زيادة الأعداد كانت بداية الخطوات الأخرى وهى تعليق المدارس ووقف الطيران لتخطى الأزمة، مؤكدًا أن الدولة كانت تأخذ كل تلك القرارات وهى تضع نصب أعينها المواطنين وفقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أن كل خطوات الحكومة تهدف لأمانة وسلامة المواطنين، موضحة أن الحكومة وجدت أنه يجب اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات الاحترازية، ومناشدًا المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية ومساعدة الحكومة فى تطبيق القرارات، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة لكى لا تلجأ لقرارات أكثر صعوبة، وتم مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تطبيق قرار تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا ..فيديو

تعليق الرحلات الجوية.. الحكومة: إجراءاتنا لمواجهة كورونا استباقية ولا ننتظر وقوع المشكلة ..فيديو

الحكومة تعلن حظر التجوال فى البلاد لمواجهة كورونا

الحكومة تحذر: هناك قرارات أكثر شدة من الممكن اتخاذها فى الفترة القادمة.. فيديو

أول تعليق من مجلس الوزراء على ما حدث في الإسكندرية.. فيديو

هل يتم غلق محطات الوقود خلال ساعات الحظر.. صدى البلد يكشف

ترشيحاتنا

ضبط تاجر عمله بحوزته مبالغ كبير بسوهاج

حظر التجول وإغلاق المحلات وتعليق المواصلات.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا

من7 مساءً إلى السادسة صباحا.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حظر التجول

بعد وفاة أول صيني مصاب به.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا أعراضه وطرق العدوى والوقاية

بعد أنباء ظهور فيروس جديد في الصين .. تعليق ناري من هنيدي

ترامب يقرر إلغاء تشريع فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز