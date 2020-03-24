مجلس الوزراء: الشرطة المدنية هي المعنية بتنفيذ قرار الحظر

قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه تعطيل جميع الخدمات العامة في المصالح الحكومية لمدة أسبوعين، مؤكدا أن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية هي قرارات استباقية ولم يفعلها أحد مثلنا.





وأضاف " نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" أن هناك مازالت قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات، ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية من نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" أن هناك مازالت قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات، ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا





وأوضح المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن الشرطة المدنية هي المعنية بتنفيذ قرار الحظر، منوها إلى أن مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها.



