للوقاية من كورونا.. الحرية المصري بالإسماعيلية يعقم ماكينات الصراف الآلي

أكمل حزب الحرية المصري، بمحافظة الاسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة المحافظة وتحت رعاية اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، بدعم امين عام الحزب بالمحافظة المهندس احمد نصرالله، فعاليات حملة احمي نفسك.. احمي بلدك، التي أطلقتها الامانة المركزية بالحزب، من أجل التوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال أحمد نصر الله، أمين المحافظة، أن المبادرة شملت تطهير وتعقيم الحدائق والشوارع وأماكن التجمعات، والمنشآت العامة، ودور العبادة، كما تم تطهير و تعقيم ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك في كافة انحاء المدينه نظرا لنزول المرتبات والمعاشات وتعامل عدد كبير من المواطنين عليها.





وأضاف نصر الله، أنه تم خلال الحملة توزيع عدد من اكياس الجيل المعقمة، يمتد مفعوله الي ٤ ساعات علي كل مواطن قبل تعامله مع الماكينة نفسها، في اطار حملة الحفاظ على المواطن والتقليص والحد من انتشار الفيروس.







وقال أمين محافظة الإسماعيلية، إن شباب الحزب يعملون دائما على التواصل مع الشارع وتوعيته وتوزيع المنشورات التي تساعده على معرفة طرق الوقاية من المرض، مؤكدا ان هناك فعاليات بافكار مبتكرة، في اطار المبادرة وتحت نفس الشعار 'احمي نفسك.. احمي بلدك'، وإنه سوف يتم مراعاة عدم التجمع او الحشد خلال هذه الفعاليات، مع اتخاذ كافة وسائل الحماية و الوقاية للعاملين بالحملة من قفازات وكمامات معقمة.