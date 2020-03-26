الزراعيين: وقف وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تخفيف الأعباء علينا

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية جاء في وقته نظرا للاضرار الاقتصادية التى تقع علي عاتق الفلاحين للظروف المحيطة سواء من انتشار فيروس كورونا أو التغيرات المناخية التي حدثت الفترة الماضية.





وأضاف "خليفة " في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أن الحكومة كانت تستعد لعودة العمل بضريبة الأطيان الزراعية في 31 يوليو 2020 بعد تجميدها لمدة ثلاث سنوات بأمر الرئيس منذ يونيو 2017.





وأشار "نقيب الزراعيين" إلي أن أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في العام وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939.





وأكد أن الدولة تتخذ عدة إجراءات احترازية من أجل وقف انتشار فيروس كورونا وعلينا اتباع التعليمات، منوها إلي أن الرئيس يحاول جاهدا تعويض المزارعين.



