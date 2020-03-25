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وزير النقل يوضح خطة التشغيل والتعقيم للمترو والسكك الحديدية مع تطبيق الحظر.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:40 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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إبراهيم القادري
قال كامل الوزير وزير النقل، إن المصريين أثبتوا اليوم انهم واعين ومنضبطين مثلما طلب منهم رئيس الجمهورية وهذا يثبت حبهم لوطنهم واصطفافهم خلف رئيسهم لمواجة الخطر الذى يهدد حياتهم وحياة أولادهم .

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناة ام بي سي مصر ، أن المواطنين التزموا بتنفيذ حظر التجول الجزئي الذى بدأ اليوم منذ الساعة السابعة مساءً ولم يتبق أحد في الشوارع الا عمال الخدمات والطوارئ وهذا سيكون نتيجته كبيرة جدا في مقاومة هذا الفيروس.

وأوضح وزير النقل، أننا نقوم بتعقيم المترو وقطارات السكك الحديدية 3 مرات يوميا ودورات المياه مرة كل ساعة كما أننا نطهر 120 قطار مترو و300 قطار سكة حديد يوميا .

وتابع وزير النقل، أن آخر رحلة لمترو الأنفاق تنتهي يوميا قبل موعد الحظر بنصف ساعة، وكذلك قطارات المحافظات قمنا بضبط المواعيد بحيث انها تنتهي قبل موعد الحظر بنصف ساعة  .

وأشار وزير النقل، إلى أننا وضعنا خطة للتعقيم في السكة الحديد والمترو لانه لايمكن الاستغناء عنهما .
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