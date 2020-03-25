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توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة: أردوغان في الحجر الصحي قريبا.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة مؤكدا إصابة صديق مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، "مطلوب الحجر على أردوغان، والراجل ده مش بيسيبه ليل ولا نهار، وممكن نلاقي الخبر بتاع أردوغان النهاردة أو بكرة، وممكن نلاقيه في حالة متأخر كمان".
 
وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، قائلا: "صديق أردوغان يدعى النادي عبد الرحيم البيرق والمقرب من الرئيس التركي وأصيب بالفيروس، وكان قاعد مع أردوغان من كام يوم وفي الأساس الراجل معه على طول".

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي، إلى أن الوضع في تركيا يزداد سوءًا والمرض ينتشر بمنتهي القوة في تركيا.

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