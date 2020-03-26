برلماني سابق: كورونا فيروس غير طبيعي.. وهناك مؤامرة .. فيديو

قال محمد البدرشيني عضو مجلس النواب السابق، إن محافظة الاسكندرية ملتزمة بشكل ممتاز بقرار حظر الحركة الذي أعلنت عنه مجلس الوزراء احترازيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأضاف البدرشيني، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن كل شر خير وما يحدث ليس فيروس عاديا ومن الممكن أن يكون بفعل فاعل، متسائلا :"ايه اللي حصل في العالم، ما يحدث هو امر الله عزوجل لتغيير خريطة العالم".









وتابع عضو مجلس النواب السابق، لابد من احداث هزة في هذا العالم لاعادة تشكيل الكرة الأرضية وهو شكل من أشكال العدالة، وهذا الفيروس ظاهرة غير طبيعية.









ورد عليه احمد موسى، منظمة الصحة العالمية فسرت ما يحدث علميا وتؤكدا أن هناك أسبابا معينة لهذا الفيروس.









وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).





وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا





*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين





*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات









*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية





*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط





*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات





*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة





*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم





*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوما اضافيا)





*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا





*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية





*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد



