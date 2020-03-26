AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26 - 3 - 2020

الخميس 26/مارس/2020 - 07:30 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم
Advertisements
أحمد علام
سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم،الخميس  26 -3-2020، تباينًا في السوق السعودية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الخميس 26 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.18 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.05 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.46 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.22 جنيه إسترليني.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 11.93 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.64 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.23 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.44 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 29.61 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والاجنبية اليوم الاربعاء 11-3-2020

سعر الريال السعودى أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 مارس 2020

سعر الريال السعودي أمام الجنيه والعملات الأجنبية اليوم السبت 14-3-2020

سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-3-2020

ترشيحاتنا

لمرضى السكري.. نبات غير متداول يحسن الصحة

حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة

بتسابق الزمن.. رشا مهدي تشيد بتعامل المملكة العربية السعودية في أزمة كورونا.. شاهد

العربيات والناس اتعجنوا.. تفاصيل جديدة في دهس تريلا لسيارات متوقفة في كمين الحظر بالجيزة

في حادث دهس تريلا للسيارات بالجيزة.. مصادر: مصرع وإصابة 19 حصيلة أولية

ارتفاع مخيف لضحايا فيروس كورونا في بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

مصاب بكورونا يبكي اثنين من زملائه قتلهما الفيروس أمام عينيه

توجيه تهمة إرهابي لشاب أمريكي بسبب كورونا.. شاهد ما فعله