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محافظات

مواطنو جنوب سيناء يلتزمون بحظر التجوال.. وشوارع شرم الشيخ خالية من السياح

الخميس 26/مارس/2020 - 02:26 م
شوارع شرم الشيخ خالية
شوارع شرم الشيخ خالية
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ايمن محمد
التزم مواطنو جنوب سيناء بحظر التجوال في اليوم الأول ليلة أمس، كما التزمت المدن والوديان والتجمعات اليدوية وكذلك أصحاب المحلات التجارية الذين التزموا  بغلق منافذهم في الساعة الخامسة مساء، عدا بعض  السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات للعمل دليفري وذلك طبقًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبناء علي قرار رئيس الوزراء رقم 768لسنة 2020 بتاريخ 24/3/2020 بتحديد فترات العمل بالمحال والمنشآت المنصوص عليها بالقرار السابق ذكره والتى من شأنها تقوم بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد بدت مدينة شرم الشيخ خالية من السياح والسكان بإضاءة خافتة لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأكد اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء أن جميع  مواطني المحافظة والزائرين لمدنها التزموا بفرض الحظر وأن  غرفة العمليات بديوان المديرية لم تتلق أي بلاغات  لمواطنين  خرقوا الحظر.

وتواجدت القيادات الشرطية والأمنية  في كل مكان لتطبيق قرار الحظر، وتوعية المواطنين وحثهم علي الالتزام بقرار حظر التجول.

وقامت سيارات مجلس مدينة شرم الشيخ والحماية المدنية برش وتعقيم وتطهير كافة شوارع مدينة شرم الشيخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وطالب بعض المواطنين مد نصف ساعة لبعض المحلات التجارية الخاصة بالخضار والفاكهة بشرم الشيخ بعد امتناع  صاحب المحل البيع للجمهور والتزم بقرار الغلق.

وقال حسن محمد  تاجر خضار بحي النور "أنا ملتزم بقرار الحظر طبقا للتعليمات منذ الساعة الخامسة مساء لغلق المحلات وحظر التجول الساعة السابعة مساء حتي الساعة السادسة صباحا.

وقال السيد إبراهيم أحد العاملين بقطاع  السياحة إننا  نلتزم بقرار الحظر ونطالب بالسماح لنا بمد محلات الخضار نصف ساعة فقط إلى الخامسة ونصف حتي نتمكن من شراء احتياجاتنا نظرا لظروف العمل في منطقة نبق.


وأضاف يوسف إبراهيم والذي  يعمل في مجال المعمار نحن ملتزمون بقرار الحظر ونحتاج مد نصف ساعة للمحلات الخدمية مثل الخضار والفاكهة لأننا نعمل بمكان بعيد عن مدينة شرم الشيخ.

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مواطنو جنوب سيناء يلتزمون بحظر التجوال.. وشوارع شرم الشيخ خالية من السياح
مواطنو جنوب سيناء يلتزمون بحظر التجوال.. وشوارع شرم الشيخ خالية من السياح
مواطنو جنوب سيناء يلتزمون بحظر التجوال.. وشوارع شرم الشيخ خالية من السياح
مواطنو جنوب سيناء يلتزمون بحظر التجوال.. وشوارع شرم الشيخ خالية من السياح
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