البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب بسبب إيقاف النشاط الرياضي

تنازل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن 25% من قيمة راتبه، لحين انتهاء الفترة الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والذي داهم مصر مع بداية الشهر الماضي .



