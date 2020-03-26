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رياضة

البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب بسبب إيقاف النشاط الرياضي

الخميس 26/مارس/2020 - 04:53 م
حسام البدري
حسام البدري
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محمد رشاد
تنازل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن 25% من قيمة راتبه، لحين انتهاء الفترة الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والذي داهم مصر مع بداية الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقته على طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب، التنازل عن ربع راتبه لحين انتهاء الظروف الطارئة وعودة النشاط الرياضي.



يأتي قرار حسام البدري بعدما أعلن اتحاد الكرة أيضا صباح اليوم الخميس، تكفل الجهاز الفني لمنتخب مصر برعاية 120 أسرة من متضرري فيروس كورونا.


يذكر أن مجلس الوزراء قرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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