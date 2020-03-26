شاهد.. لقطات حية من إغلاق المحال التجارية.. وردود أفعال المواطنين في حظر التجول

أكدت وزارة الداخلية أن اليوم الأول من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، شهد تجاوبًا من جانب المواطنين مع رجال الشرطة على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.



